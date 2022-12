Solo in Italia il welfare è così squilibrato a favore di chi ha già di più

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Da quando è stato ideato, ilha una funzione precisa: sollevare dalla povertà gli strati più indigenti della popolazione, dando a essi i servizi essenziali (basti pensare alla salute) e fornire loro quelle opportunità che con i propri mezzi non potrebbero avere, in termini di istruzione e formazione. Un investimento fatto per poter mettere pienamente a frutto il capitale umano di una nazione. In Occidente ilsi è sviluppato in modo diverso da Stato a Stato, mantenendo però questa impostazione ideale. Si è tradotto in assegni familiari, sussidi di disoccupazione e di povertà, pensioni, congedi parentali. L’invece è lo Stato dove ilpremia chi ha già di più, soprattutto se dividiamo i trasferimenti statali, che delsono parte importantissima, tra quelli che vengono ...

