Sci alpino | discesa Bormio 2022 oggi | orario | startlist | programma | dove vederlo in tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Come tradizione post-natalizia è la pista dia prendere la scena con il suodi gare veloci. La Coppa del Mondo di sci-2023, infatti, propone lasulla “Stelvio” mentre domani si concluderà con il superG. A quel punto sarà poi “rompete le righe” fino al 4 gennaio, quando vedremo lo slalom in notturna di Garmisch-Partenkirchen. La gara scatterà alle ore 11.30 e racchiuderà in sè tantissimi spunti. Un anno fa aabbiamo assistito all’ennesima vittoria di Dominik Paris indavanti agli svizzeri Marco Odermatt e Niels Hintermann, mentre in superG successo per Aleksander Aamodt Kilde davanti ai due austriaci Raphael Haaser e Vincent Kriechmayr. Per il nostro portacolori si tratterà davvero di una gara ...