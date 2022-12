Scherma | Arianna Errigo aspetta due gemelli | “Partorirò a marzo | ho vinto i Mondiali da incinta”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)ha annunciato di esseredi due. La schermitrice è già al settimo mese, ha pubblicato la lieta notizia postando l’ecografia sul suo profilo Instagram e contestualmente ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva. La 34enne ha espresso tutto il proprio entusiasmo: “Il 2023 ci regalerà una grande gioia! Tra poco saremo in quattro e non vediamo l’ora. La cicogna avrà un bel da fare…e anche noi!!!“. Il papà il marito e allenatore Luca Simoncelli, con cui è convolata a nozze tre anni fa. La nascita dei due piccoli (un maschio e una femmina) è prevista per il mese diha dichiarato di essere rimastagià dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma purtroppo ha avuto un aborto spontaneo al terzo mese: “Ora ...