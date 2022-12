Pubblicato l’avviso per i volontari del Servizio Civile Universale | come presentare la domanda

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed ilhaper la selezione di 71.550 operatorida impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di. ANCI Campania seleziona gli operatorisu 13 Comuni distribuiti nelle cinque province campane, tra cui il Comune di Benevento in qualità di ente di accoglienza. Il Comune di Benevento accoglierà 24così distribuiti: – Progetto Rilanci Campania 2023: n. 6– Progetto Comunità Solidale 2023: n. 6– ...