Mattarella accoglie al Quirinale bambini delle case famiglia. Per loro doni e merenda

ilGiornale.it

Roma, 28 dicembre 2022 Il presidente della Repubblica, Sergio, ha incontrato al Quirinale un gruppo di bambini, ospiti di case famiglia, alcuni dei quali hanno partecipato alle iniziative sociali di Castelporziano. Nel corso dell'incontro ai bambini è ...... dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio. L'evento è ... Per il 31 dicembre 2022 Piazza Amendolai Negramaro , ma attenzione perchè l'ingresso è permesso ... Mattarella accoglie al Quirinale bambini delle case famiglia. Per loro ... Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale un gruppo di bambini, ospiti di case famiglia, alcuni dei quali hanno partecipato alle iniziative sociali di Castelporzian ..." Cittadini Erbuschesi, è così che da oggi in poi dovremo chiamarci. Il 25 novembre, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro degli Interni, ha accolto la nostra richie ...