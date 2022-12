(Di mercoledì 28 dicembre 2022) ROMA - Mai come quest'anno la ripresa del campionato sembra essere un'incognita. Uno stop di un mese e mezzo dovuto al Mondiale invernale potrebbe sconvolgere gli equilibri in classifica. Ecco perché ...

Ecco perché Maurizio Sarri vuole unasubito al top. Si riparte con il quarto posto in tasca e ... amichevoli, e ancora altri allenamenti in vista del 4 gennaio, la data che segna la...Mentre nelniente campo largo: 'NelD'Amato è stato il punto di caduta del Pd dopo una ...del gruppo di lavoro dell'ex ministro Colao come esperta economico - sociale per lapost ... Lazio, la ripartenza di gennaio: cosa dicono i numeri con Sarri Il nuovo anno si apre con ottime notizie per gli operai della cartiera Reno de Medici. Dopo quattro mesi di stop forzato, vale a dire oltre cento giorni le tute blu torneranno a varcare i ...L’inizio anno sembra già decisivo con tanti match importanti tra sogno Champions e Coppa Italia. Le statistiche sono a favore del tecnico ...