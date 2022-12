Juve | il piano di Scanavino | Allegri resta a una condizione

Tuttosport

In base al verdetto potrebbero anche cambiare le strategie della. Elkann in ogni caso proverà a fare il suo per cambiare il sistema calcio, non ritenuto adatto ed efficiente. L'altro scenario è ...Petrachi, Campos, Massara e Giuntoli - Juventus a caccia di un nuovo Direttore sportivo Il... attualmente libero e in attesa di una sfida che possa intrigarlo: la chiamata dellapotrebbe ... Juve, il piano di Scanavino: le condizioni per la conferma di Allegri Allegri Juve, anche il futuro ad Maurizio Scanavino vota per la permanenza del tecnico in bianconero: gli basta solo questo Maurizio Scanavino vota per la permanenza di Massimiliano Allegri. Lo… Leggi ...La Juventus e Sergej Milinkovic Savic, un amore che dura da tempo ma non è chiaro a nessuno se potrà convolare a nozze, oppure no. La Juventus ha individuato il calciatore serbo come ...