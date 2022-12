Agenzia ANSA

Ma sulla sua scia semi di caos, del (biblico, ndr) 'Tohu va - Vohu', sono stati inoculati nei sistemi più vitali dello Stato di".menziona leggi in fase di elaborazione nella nuova ...Scrive Il Foglio: "Lo scrittore Davidsi è lamentato che il suo paese è una fortezza, ma ... Per il Quotidiano Nazionale "sarà unmolto diverso da quello conosciuto finora". In evidenza ... Israele: Grossman su Haaretz, 'Netanyahu ci conduce al caos' - Mondo In un articolo titolato 'Caos' lo scrittore israeliano David Grossman prende oggi su Haaretz una netta posizione contro il governo che Benyamin Netanyahu si accinge a presentare domani alla Knesset - ...Netanyahu sta per superare la “linea rossa” che separa lo stato di diritto da una dittatura della maggioranza che non fa prigionieri.