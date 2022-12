Iran | si suicida per denunciare la repressione nel suo Paese ' Quando vedrete questo video sarò morto'

Fanpage.it

Un uomo iraniano di 38 anni si è suicidato a Lione per denunciare le repressioni nel suo Paese dove, intanto, ...L'sta vivendo da due mesi un'ondata di proteste senza precedenti, dalla rivoluzione islamica del 1979. È nata dalle rivendicazioni dei diritti delle donne dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata ... Quando guarderete questo video, sarò morto: uomo si suicida per denunciare la repressione in Iran E pubblica video postumo sui social network Milano, 27 dic. (askanews) - "Quando guarderete questo video, sarò morto": un uomo iraniano si è suicidato gettandosi nel ...Gli scienziati hanno sviluppato un esame del sangue per diagnosticare la malattia di Alzheimer. L'Alzheimer, la forma più comune di demenza, può essere difficile da diagnosticare nelle prime fasi dell ...