Gazzetta di Salerno

L'inaugurazione della ventunesima colonnina EVO in via Papa Giovanni XXIII adMarina è avvenuta nella giornata di oggi, alla presenza del Sindaco Pietro D'Angiolillo. . Rosario Pingaro, ...È stataoggi l'aula natura dell'Istituto comprensivo statale Parmenide di(Salerno). La struttura si estende su una superficie di 180 metri quadri e comprende piccoli ecosistemi come il ... Inaugurata ad Ascea colonnina di ricarica a cura di Convergenze.