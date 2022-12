Fuochi d’artificio a capodanno | Enpa lancia l’appello al buonsenso

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color In vista del“un appello al buon senso civico e al rispetto di tutte le forme di vita della natura”, suggerendo di evitare botti e“Per quanto sia in costante crescita il numero di sindaci virtuosi, che emanano ordinanze di divieto”, spiega Giorgio Riva, presidente diMonza e Brianza, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Dire

A pochi giorni daiche decreteranno l'inizio del 2023, in casa Sauber , ormai prossima a lasciare la denominazione di Alfa Romeo, si respira un clima piuttosto atipico: nello stesso giorno in cui ...Silent night. Anzi, silent week. Per un'intera settimana infatti - da sabato 31 dicembre fino a sabato 7 gennaio -, petardi, mortaretti e company saranno banditi dalla città. Pena, una sanzione di 250 euro. Il veglione di San Silvestro, insomma, sarà all'insegna della sobrietà e, soprattutto, ... In musica o sotto i fuochi d'artificio, nella rocca, in grotta o in barca ...