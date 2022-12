“Fitte e crampi allo stomaco” | Fedez racconta sui social il suo primo Natale post-operazione

Fanpage.it

allo stomaco derivati dall'intervento, forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili', ha confidato il papà di Leone e Vittoria ai follower sui social. La vacanza per i ...Nel paziente celiaco l'ingestione di glutine provoca malesseri gastrointestinali : diarrea, meteorismo,intestinali,allo stomaco dopo aver mangiato , gonfiore addominale, perdita di ... Fedez racconta il primo Natale dopo l'operazione: Fitte e crampi allo ... We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Fedez è in corso di ripresa dall'operazione subita lo scorso fine marzo durata quasi sei ore, necessarie però per farsi asportare un tumore neuroendocrino del ...