Calciomercato Napoli | Giuntoli segue due esterni | uno è un talento del Benfica!

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Cristianoè molto attivo sul mercato e sul fronte rinnovi in questo periodo. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il DS delvorrebbe regalare a Luciano Spalletti degliper migliorare il suodurante la prossima sessione estiva di. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images), obiettivo laurienté Negli ultimi anni il Sassuolo è stato una fabbrica di talenti: Raspadori, Frattesi, Scamacca ma non solo. Quest’anno, causa anche l’infortunio di Domenico Berardi, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, si sta coccolando un nuovoarrivato durante la scorsa sessione di mercato estiva: Armand Laurienté. L’esterno classe ’98 ha finora totalizzato 2 gol e 3 ...

CalcioNapoli24

.com ha perciò voluto interpellare uno dei personaggi più importanti e potenti della storia del pallone italiano, intervistando l'ex dirigente di Juve, Roma, Lazio eLuciano Moggi,...- I gioielli delcominciano ad attirare l'attenzione dei grandi club Europei. Secondo quanto è venuto a sapere in esclusiva la redazione di CalcioNapoli24 , il Barcellona ... Il Roma - Kim non rinuncia alla clausola rescissoria, contro-proposta del Napoli Sul futuro del ds del fiorentino del Cristiano Giuntoli. Non è daescludere che la Juventus voglia Giuntoli per l'anno .... Del possibile matrimonio fra Cristiano Giuntoli e la Juventus ne ha parlato a ...Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Il club azzurro si sta concentrando ora sulla programmazione del futuro. Djalò Il Napoli ha già fatto oper ...