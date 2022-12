Calciomercato Lazio | sempre più vicino l’addio di Luis Alberto | le pretendenti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La sessione invernale dista per cominciare e lapotrebbe vedere partire il suo numero 10. Gli attriti fra lo spagnolo e la società biancoceleste risalgono già a quest’estate, quando il giocatore aveva chiesto di essere ceduto per tornare in Spagna. La partenza del fantasista era poi saltata a causa della valutazione del cartellino fissata a 40 milioni da Lotito, che aveva scoraggiato potenziali. Durante la prima parte della stagioneha assunto il ruolo di rincalzo di lusso, dimostrandosi decisivo in più di un’occasione.I malumori del centrocampista trentenne però non sembrano essere passati e in questa sessione di ...

La Lazio Siamo Noi

Come spiega oggi il Corriere dello Sport durante la sosta sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria sul terreno di gioco dello stadio romano Gli allenatori die Roma, Sarri ...L'ex Campione del Mondo 2006, oggi allenatore della squadra spagnola, ha chiesto alla società di provare a prendere il centrocampista dellagià a gennaio. Come scrive Repubblica questa mattina ... Calciomercato Lazio, Bonazzoli a Roma: un'occasione per entrambi Tra le questioni che tengono banco in casa Lazio c'è quella del rinnovo di Milinkovic-Savic. Il serbo è in scadenza a giugno 2024 ragion per cui la società deve decidere ...L’attaccante biancoceleste vuole tornare al top della forma per fare una valanga di gol. Ed è pronto a scalare altre ...