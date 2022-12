Calcio | Atl Madrid Simeone ' Joao Felix un talento | ne abbiamo bisogno'

Tiscali

Il mea culpa del Cholo: "La squadra c'è, non ho dato quello che avrei voluto" MADRID (SPAGNA) - Rapporti tesi, vicini alla rottura, con la conseguenza di un imminente divorzio. Così la stampa spagnola ...... "ListItem", "position": 1, "name": "", "item": "https://www.itasportpress.it//" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Sfida di Natale in casa Simeone tra Napoli,. Madrid ... Calcio: Atl.Madrid. Simeone 'Joao Felix un talento, ne abbiamo ... Il preparatore atletico Eugenio Albarella, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...