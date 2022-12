Adorni | i funerali a Parma con Colnago e Prodi | ' È stato un esempio di stile'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Una sola corona di fiori: l'ha mandata l'Uci, la federazione ciclistica mondiale, per la quale Vittorioun altissimo dirigente per oltre vent'anni, in particolare presidente del ...

Parma ha rispettato la volontà della famiglia di svolgere in forma privata idi, morto a 85 anni alla vigilia di Natale: vincitore del Giro 1965, campione del mondo a Imola 1968. Un ...Nella chiesa di San Sepolcro a Parma si sono svolti, in forma privata, idi Vittorio, ex campione di ciclismo e maglia iridata nel mondiale di Imola del 1968 , morto lo scorso 24 dicembre all'età di 85 anni. Alle esequie la famiglia, a partire dalla moglie ... Ciclismo, a Parma l'ultimo saluto a Vittorio Adorni: presente anche Romano Prodi Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Nella chiesa di San Sepolcro a Parma si sono svolti, in forma privata, i funerali di Vittorio Adorni, ex campione di ciclismo e maglia iridata nel mondiale di Imola del 1968, morto lo scorso 24 dicemb ...