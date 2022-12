Smog | livello arancione e divieti di circolazione

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il1 (arancio) delle limitazioni emergenziali previste dalle misure antiresterà in vigore fino a mercoledì 28 dicembre compreso, prossimo giorno di controllo. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Si ricorda che l’elenco completo delle misure antia tutela della salute, delle deroghe e del percorsi stradali esclusi sono disponibili alla pagina www.comune.torino.it/emergenzaambientale. L'articolo proviene da Nuova Società.

Prosegue l'emergenzain Emilia - Romagna: il nuovo bollettino di Arpae ha infatti confermato il superamento dei ... Il raggiungimento deldi allerta è segnalato con un bollino rosso nel ...Il raggiungimento deldi allerta è segnalato con un bollino rosso nel Bollettino emesso da Arpae, consultabile sul sito dell'agenzia (www.liberiamolaria.it). In base al provvedimento, oltre ... SMOG - Anche domani sarà in vigore il livello arancione: i veicoli ... Rimangono in vigore fino a domani, mercoledì 28 dicembre, le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione Emilia-Romagna ...(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Resta arancione fino al 28 dicembre, a Torino, il livello delle misure antismog. E' quanto si legge in una nota diffusa dal Comune ...