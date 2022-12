(Di martedì 27 dicembre 2022)nellaad Atene. I ragazzi del ct Campagna si sono imposti 10-7i padroni di casa nella prima delle due sfide in programma nella capitale greca. “Queste partite ci servono per rientrare nel ritmo partita dopo la pausa natalizia – ha detto al termine del-. L’alto livello può provocare tanti errori perchè questo è sempre undi livello internazionale. Siamo stati bravi ad ampliare il divario tra secondo e terzo tempo, ma abbiamo concesso allacomunque di rientrare sul 7-8. Alla fine c’ha pensato Marziali ha chiudere ilma ora dobbiamo continuare a implementare il nostro livello per non cadere nuovamente in questi ...

SPORTFACE.IT

... nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni su ciò che èdurante la ... Originario di Genova, 25 anni, Federico è un odontotecnico e gioca ae era già conosciuto al pubblico ...Lerici - Secondoconsecutivo peraltro su due trasferte, in queste prime tre giornate di campionato, per il Lerici Sport stavolta in quel di Lago Figoi a Genova. Questa volta nessuna sbavatura, come quella ... Pallanuoto, successo Settebello nel test match contro la Grecia Secondo successo consecutivo peraltro su due trasferte, in queste prime tre giornate di campionato, per il Lerici Sport stavolta in quel di Lago Figoi a Genova ...Doppio successo per le due squadre giovanili di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 che chiudono col sorriso il loro 2022. La squadra Under 13 che milita nel Campionato Uisp Emilia-Romagna era i ...