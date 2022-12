NBA 2022 2023 | nona vittoria di fila per Brooklyn | volano i Pelicans

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il match più atteso della notte NBA era sicuramente quello tra Cleveland Cavaliers eNets, in cui si affrontavano due delle migliori squadre della Eastern Conference. Ad avere la meglio sono stati gli ospiti, capaci di imporsi con il punteggio di 125-117 e centrare laconsecutiva. I protagonisti? Neanche a dirlo Kevin Durant e Kyrie Irving, autori di 32 punti a testa. Serata inoltre speciale per il primo, che ha superato Tim Duncan nella lista dei migliori realizzatori di sempre in NBA, portandosi al 15° posto. A Cleveland non bastano i 46 punti di Garland. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Vincono e restano in zona play-off i Miami Heat, che regolano i Minnesota Timberwolves, mentre collezionano l’ennesima sconfitta stagionale i Detroit Pistons e i Charlotte Hornets, rispettivamente ultima e penultima della ...

Sky Sport

Lasciando fuori dalla lista giocatori con una solida carrieraalle loro spalle. Ecco la lista dei top 5 come stilata dal giovane talento dei ...Dopo un tempo supplementare i Los Angeles Clippers riescono a piegare la resistenza dei Detroit Pistons , arrivati alla sesta sconfitta consecutiva. Finisce 142 - 131 per i californiani, trascinati ... NBA, i risultati di oggi: Golden State batte Memphis, Denver vince contro Phoenix all'OT Doccia fredda per i Chicago Bulls, che ricevono Houston per allungare la striscia di tre vittorie. DeRozan & C. prendono un terribile 17-1 nel 3° quarto, poi si impegnano con un ritmo playoff per ...Trovandosi sotto 126-112 a tre minuti dalla fine, Tyronn Lue svuota la panchina dei Clippers per un piccolo garbage time visto che la gara è compromessa. I Pistons invece si fanno bruciare ...