L’Oste – Roma

(Di martedì 27 dicembre 2022)Via dei Banchi Vecchi, 140/A – 00186Tel. 06/87656724 Sito Internet: www.loste.it Tipologia:na Prezzi: antipasti 4/10€, primi 7/10€, secondi 9/14€, dolci 5€ Chiusura: mai OFFERTA Ultima nata fra le insegne della famiglia Pulicati,ai Banchi Vecchi nel nome racchiude la filosofia del locale: essere una trattoria come quelle di una volta, senza tanti fronzoli e con in carta i piatti forti della tradizionenesca, affiancati da qualche riuscita rivisitazione. Dopo l’accoglienza affidata a una gustosa mini-polpetta servita in un bicchierino con salsa di pomodoro e parmigiano, abbiamo infatti assaggiato un grande classico del periodo – fave e pecorino – qui proposto con il legume a crema su cui erano dislocate delle cialde di formaggio per un insieme ...