Iran | Tajani convoca l’ambasciatore designato

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Antoniohato per domani alle 12iano. Lo riferiscono fonti della Farnesina spiegando chenon ha ancora presentato le credenziali al Quirinale, ma la gravità della situazione inha indotto il governo a fare questo passo. Secondo quanto denuncia l’ongHuman Rights, sono almeno 476 le persone che hanno perso la vita inda quando, a metà settembre, sono esplose le proteste per la morte di Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran con l’accusa di aver indossato male l’hijab. Tra le vittime si contano anche 64 minorenni e 34 donne uccise della forze della sicurezza ...

