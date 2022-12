Agenzia ANSA

in rialzo ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio guadagnano l'1,23% a 84 euro al MWh. . 27 dicembre 2022...giorni scenderanno di nuovo in campo per i Quarti di Finale di Del Monte Coppa Italia contro la... Lisinacil terzo set, poi Mozic trova un mani out che vale l'1 a 2. La squadra di casa tenta ... Gas apre in rialzo a 84 euro al MWh sul Ttf di Amsterdam - Economia Apre in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio guadagnano l'1,23% a 84 euro al MWh. (ANSA). (ANSA) ...L'annuncio del vice-premier Novak. Entro fine anno Putin avrà un colloquio con Xi. Kiev vuole la Russia fuori dall'Onu. Crescono intanto le esportazioni verso i Paesi dell'ex Unione Sovietica ...