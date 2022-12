Francia | Rabiot su Mbappé | «Che fastidio quando cambia voce!»

(Di martedì 27 dicembre 2022) La frecciata (scherzosa) diverso: «É moltosovoce per un’intervista, ormai lo abbiamo notato tutti» Tutti quanti hanno dei difetti e Kyliannon fa differenza. Intervistato dal canale social Carrè, Adrienha rivelato un dettaglio del suo compagno di nazionale che lo fa impazzire. Di seguito le sue parole. «Mi dàlo intervistano perchévoce.siamo insieme parla normalmente, maè ai microfoniproprio la sua voce. Éso e stressante, ormai tutti l’hanno notato» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Intervistato dal canale social Carrè, Adrien ha rivelato un dettaglio del suo compagno di nazionale che lo fa impazzire. Di seguito le sue ...A poche settimane dalla fine del Mondiale in Qatar, il vicecampione del mondo regnante con la Adrien (al centro degli intrighi di mercato per la prossima stagione) ha svelato un retroscena curioso sul suo compagno di squadra Kylian Mbappé . Il giocatore della Juventus ha infatti ... Francia, Rabiot: "Mbappé è fastidioso quando parla ai giornalisti"