Covid | Bassetti | “In Cina salto indietro di 3 anni | da noi virus in picchiata”

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Inospedali e terapie intensive al collasso per il. Sembra di essere tornatidi tre”. A sottolinearlo è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando in questi giorni sulla sua pagina Facebook i servizi giornalistici sul gigante asiatico, in cui si segnala la saturazione dei reparti per i malati più gravi e si parla di ospedali sopraffatti. Intanto, osserva l’infettivologo, “ilda noi è in, ma l’influenza continua a crescere”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Open

'In Cina ospedali e terapie intensive al collasso per il. Sembra di essere tornati indietro di tre anni'. A sottolinearlo è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando in questi ......nostro Paese è invece alle prese con boom influenza" "In Cina ospedali e terapie intensive al collasso per il. Sembra di essere tornati indietro di tre anni". A sottolinearlo è Matteo, ... L'infettivologo Bassetti: «Il virus del Covid è in picchiata, è l'influenza a predominare» Il Natale molti italiani lo hanno passato a letto, a causa dell'influenza Australiana e del Coronavirus. E per di Capodanno 2023 Anche il cenone è a rischio per il Covid ...Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni Covid-19 è del 21,3% ... Da parte sua l’infettivologo Matteo Bassetti, coordinatore Diar Malattie Infettive di Alisa, l’azienda sanitaria della ...