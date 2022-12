Atalanta | Hateboer sulla via del recupero ma l’influenza mette ko Pasalic

L'Eco di Bergamo

Un sorriso e un piccolo disappunto per Gian Piero Gasperini nella seduta di martedì 27 dicembre, alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia. L'ha ritrovato Hansche ha lavorato parzialmente col gruppo dopo il forfait nell'amichevole a Siviglia per un fastidio al ginocchio sinistro. L'olandese sembra sulla via del recupero. ...... Spezia -) ZAPPACOSTA (si è rivisto nell'ultima amichevole contro il Betis entrando nel ... le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno)(elongazione al collaterale del ... Atalanta, Hateboer sulla via del recupero ma l'influenza mette ko ... I gioielli dell'Atalanta continuano a fare gola alle big in sede di calciomercato, tornano le voci sulle possibili cessioni di Demiral e Maehle.