Programmi TV di stasera | lunedì 26 dicembre 2022 Su Rai1 il live action de ‘La Bella e la Bestia’

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Lae la Bestia, ore 21.25: Lae la Bestia Film del 2017 di Bill Condon, con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans. Prodotto in USA. Durata: 129 minuti. Trama: Nella Francia di inizio Ottocento, vive un principe arrogante e senza cuore. Una sera, durante un ballo, una vecchia si presenta a palazzo, chiedendo ospitalità, ma lui la mette alla porta. In quel preciso istante, la donna si rivela per quella che è, una maga, e per punirlo lo trasforma in una orrenda Bestia, gettando un sortilegio sull’intero castello. Solo quando il suo cuore imparerà ad amare, ma prima che la rosa incantata perda il suo ultimo petalo, il principe tornerà ad assumere sembianze umane. Rai2, ore 21.20: Una famiglia sotto l’albero Film del 2021 di Jason Bourque, con Aimee Teegarden, Andrew W. Walker, James Tupper. Prodotto in Canada. Durata: ...