Pochi giorni alla fine di iliad Flash 120

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Hai ancoraper attivare120, la tariffa con tutto illimitato e 120 GB di dati per navigare in 5G al costo di 7,99€ al mese. Attenzione ad attivarla in tempo , infatti è possibile attivarla solo fino al 29 dicembre. Possono attivarla tutti i clienti di altri operatori con portabilità del numero o per nuove attivazioni. L’operatore francese non prevede vincoli contrattuali per le sue tariffe per cui sarai libero di cambiare operatore in qualunque momento tu voglia senza alcuna penale da pagare. Con ho Mobile è Natale tutti i, tanti regali a chi passa al virtuale Vodafone120 sa per terminare La tariffa120 con 120 GB per navigare in 5G (ove disponibile) con chiamate ed SMS ...