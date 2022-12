Pensioni | 64 anni di età e 20 di contributi | 2023 tutti via dal lavoro | regole INPS

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il nodo dellein questo paese è da diverso tempo un problema da risolvere. I tentativi di Quota 100 e Quota 102 si sono rivelati inconcludenti e adesso occorre trovare nuovi modi per mandare la gente in pensione senza che debbano aspettare fino quasi alla fine della loro vita. Alcune modifiche finiscono addirittura per danneggiare misure preesistenti che potrebbero essere appetibili. in pensione a 64ilovetrading.itUna cosa che verrà pesantemente penalizzata dalla nuova leggestica delsarà la possibilità di esercitare il computo della Gestione Separata. Utilizzare il computo della Gestione Separata era, almeno fino a quest’anno, un modo ottimo per accumularee andare in pensione anticipatamente. Già il fatto che ci stiamo pian piano allontanando da quel fatidico ...