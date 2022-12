Milan | Leao rivela | “Ecco la squadra che guardo giocare con piacere”

Calciomercato.com

... Rafaelè il calciatore più prezioso del campionato italiano, con il suo valore attuale di 90,9 mln di euro. Alle spalle dell'esterno delci sono i nerazzurri Barella (83,1 milioni) ...... ovvero Napoli ,, Lazio e Inter. Una scelta che ha fatto infuriare i tifosi degli altri club, ...e Giroud eccetera ma per i fan bianconeri l'onta resta e su twitter è bufera: 'È un modo per ... Milan e Leao-Bennacer, piccoli passi avanti: il piano per il 2023 L'Inter, da tempo ormai, è sulle tracce di Marcus THURAM. L'affare ZIYECH è assai complicato per i rossoneri. Grigoris KASTANOS primo rinforzo per Ranieri al Cagliari Primi scossoni di un Calciomerca ...Arrivano indiscrezione su una folle proposta di scambio per Leao. Il Milan e soprattutto Stefano Pioli sembrano contrariati ...