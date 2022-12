Luperini | “Vittoria che vale tantissimo | è andata come l’avevamo preparata”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSua la firma sul secondo gol che ha permesso al Perugia di mettere in ghiaccio il successo sul Benevento. Gregorioha commentato con entusiasmo la sfida vinta con la Strega al Ciro Vigorito. Le sue parole in conferenza stampa:– “Siamo molto contenti, è unafondamentale che volevamo a tutti i costi. Siamo stati bravi e sono contento per lae per il mio gol. Ce la stiamo mettendo tutta, ci miglioriamo giorno dopo giorno. Aspettative – “Siamo contenti di aver chiuso così l’anno. Per l’anno nuovo mi aspetto la salvezza, a tifosi dico che ce la metteremo tutta”. Valore – “Questa. Avevamo preparato questo tipo di partita, siamo veramente soddisfatti e contenti” L'articolo proviene ...

