La manovra arriva in Senato | la corsa finale per evitare l’esercizio provvisorio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dopo l’approvazione della Camera dellaeconomica, il testo passa all’Aula delper il via libera definitivo entro la fine di quest’anno. Se i tempi non venissero rispettati ci sarebbe. L’ok della Camera èto con 197 voti favorevoli, 129 contrari e 2 astenuti, dopo unaall’approvazione degli emendamenti e dei L'articolo proviene da Inews24.it.

...tassa piatta è estesa ai redditi fino a 85mila euro euna flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40mila euro. Qieste le misure principali di una......e l'accusadirettamente dagli alleati, e cioè i parlamentari di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Insomma si sa quanto Giorgia Meloni tenga a queste cose e il pasticcio della mini -... La Manovra arriva al Senato: esame "blindato" e sprint finale per evitare l'esercizio provvisorio Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia e il centrodestra approveranno la legge di Bilancio nei tempi previsti. Nonostante la difficile situazione che abbiamo trovato, il poco tempo e le limita ...Tra i più richiesti bollette, Superbonus, incentivi per i mobili e la carta spesa: quali sono i bonus decisi dal governo Meloni nella legge di bilancio in vista del 2023 ...