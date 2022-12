Il figlio di Salvini è stato rapinato a Milano | Purtroppo capita a tutti

Corriere Milano

Il figlio del leader leghista Matteo Salvini è stato rapinato per strada a Milano in Via Jacopo Palma. Federico, 19 anni, nella sera di venerdì 23 dicembre è stato minacciato con una bottiglia di vetro e costretto a consegnare ai ladri il suo smartphone, poi recuperato. Il ministro per le Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini ha commentato: «A Milano capita a tanti».