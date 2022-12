Franco Frattini | oggi la camera ardente a Roma Domani i funerali di Stato - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il feretro rimarrà esposto a Palazzo Spada fino alle 19. Attesi volti noti della politica: tanti i messaggi di cordoglio e di stima per l'ex ministro degli Esteri scomparso la Vigilia di ...

Agenzia ANSA

Il feretro rimarrà esposto a Palazzo Spada fino alle 19. Attesi volti noti della politica: tanti i messaggi di cordoglio e di stima per l'ex ministro degli Esteri scomparso la Vigilia di ...- - > Fotogramma . La Camera ardente del presidente del Consiglio di Stato, morto sabato 24 dicembre a 65 anni, si apre oggi dalle 11 alle 19 nella Sala Pompeo di Palazzo Spada a Roma. I funerali di Stato sono previsti per martedì nella tarda mattinata nella ... E' morto Franco Frattini, il ministro degli Esteri di Berlusconi È morto Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato. L'ex ministro degli Esteri, nei governi Berlusconi, è deceduto al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato. "Addio Franco. Ci lasci ...Il feretro rimarrà esposto a Palazzo Spada fino alle 19. Attesi volti noti della politica: tanti i messaggi di cordoglio e di stima per l'ex ministro degli Esteri scomparso la Vigilia di Natale ...