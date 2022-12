(Di lunedì 26 dicembre 2022)squadre di Serie A interessate a Szymon, centrocampista polacco di proprietà dellaSecondo quanto riportato da FirenzeViola, Szymonè destinato a lasciare ladurante il calciomercato di gennaio. Per il centrocampista polacco si prospetta una vera e propria: Empoli, Lecce, Bologna e Sampdoria vorrebbero infatti acquistare il suo cartellino. La, anche per via del ritorno in campo di Gaetano Castrovilli, non si opporrà all’eventuale cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

... Szymon Zurkowski è destinato a lasciare ladurante il calciomercato di gennaio. Per il centrocampista polacco si prospetta una vera e propriaa quattro: Empoli, Lecce, Bologna e ......Nella squadra di Regragui ha rubato l'attenzione senza dubbio Sofyan Amrabat della, con ... ma anche qui con l'Inghilterra in. Dalla parte Argentina Enzo Fernandez, premiato come ... Fiorentina, corsa a quattro per Zurkowski Ai microfoni di FirenzeViola.it è intervenuto Nicola Pozzi, ex attaccante di Empoli e Sampdoria, per commentare la prima parte di stagione della Fiorentina e le difficoltà del ...(Labaro Viola) Per questo l’esterno classe ’98 è sul mercato e potrebbe partire veramente a prezzo di saldo a gennaio: La Nazione riporta della sua grande volontà di tornare in Serie A e della ...