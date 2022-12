(Di lunedì 26 dicembre 2022) Elon Musk non è più l'uomo più ricco del pianeta.l'usuale rilevazione di fine anno da parte della rivista, il neo patron di Twitter viene superato, in termini di patrimonio posseduto, da Bernard Arnault, chairman e ceo di Lvmh, multinazionale che annovera al suo interno circa 70 marchi nei mercati della moda e del lusso. Arnault,i calcoli del giornale economico, possiede beni e immobili per complessivi 180,5 miliardi di dollari. L'inventore di Tesla e Starlink, invece, si ferma a 162,9 miliardi di dollari. Allo stesso tempo viene scalzato dal podio colui che fino a due anni fa occupava il vertice della classifica, e cioè il fondatore di Amazon Jeff Bezos: al terzo posto tra gli uomini più abbienti del mondo figura infatti Gautam Adani, ai vertici dell'omonima azienda specializzata nel commercio delle materie ...

Il Foglio

Al primo posto c'è Giovanni, presidente dell'omonima azienda dolciaria di famiglia di ... Perché al settimo posto troviamo Sergiodell'omonimo gruppo: produce fiale in vetro e ha visto ...... c'è Giovanni, amministratore unico dell'industria dolciaria di famiglia, ... In classifica anche Piero Ferrari, Luca, Giuseppe Crippa e Luca Garavoglia. Da Ferrero a Stevanato (passando per Berlusconi): chi sono gli italiani più ricchi, secondo Forbes Come ogni anno la rivista economica ha stilato la classifica degli uomini con il maggior patrimonio: Musk viene superato da Bernard Arnault (Lvmh). In Italia sempre in testa il patron dell'azienda dol ...Cambia la classifica dei più ricchi del mondo. Forbes ha redatto l'ultimo aggiornamento, che vede un cambio al vertice. Il re dei Paperoni è Bernard Arnault, chairman e ceo ...