Ciclocross oggi | Coppa del Mondo Gavere 2022 | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ladeldiprosegue con la sua corsa. Quartultimo appuntamento stagionale per quanto concerne la classifica iridata-2023: si va a, in Belgio, in cui i tre grandi della disciplina Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel e Tom Pidcock sono prontissimi a darsi battaglia per il successo parziale. Per quanto concerne la classifica, il leader della generale è invece Laurens Sweeck: il belga della Crelan-Fristads è stato sempre molto costante e ha ora una chance per allungare su Eli Iserbyt, costretto al forfait per i postumi della caduta in Val di Sole. Ad impensierire la leadership di Sweeck sarà dunque Michael Vanthourenhout, autore di una vittoria strepitosa in Italia. Anche lafemminile deve rinunciare ad una delle grandi protagoniste, Fem Van Empel: ...