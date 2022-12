Carcere Beccaria | 18 anni di cantiere e “carenza di agenti” | polemiche per l’evasione annunciata “E ora la Manovra dirotta i dirigenti altrove”

Open

'All'inizio di dicembre gli uffici del Mit hanno firmato un accordo con il Ministero della Giustizia per terminare i lavori alminorile Cesaredi Milano entro aprile 2023. Si tratta del secondo e ultimo lotto: il primo e' stato ultimato in ben quindici anni, il secondo e' aperto dal 2018 e ha subi'to anche i ..."Ilera unmodello " scrive su facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala " Lo era nel passato, in un passato ormai remoto. Da quasi vent'anni non c'è un Direttore, e ce la si è ... Fuga dal carcere minorile Beccaria, tre sono tornati in struttura. Ostellari: «Vicini alla cattura degli altri quattro» “Non è possibile evadere così semplicemente”: il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini commenta a margine di una visita alla fondazione ‘Eris Onlus’ a Limbiate, in Brianza, la fuga di sette det ...“A differenza loro, gli altri detenuti hanno scelto di non fuggire nonostante presumibilmente questo piano fosse premeditato e conosciuto forse ...