A Roma torna la Corsa del Ricordo | aperte le iscrizioni per la X edizione | come partecipare

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 dicembre 2022)– La manifestazione, organizzata da ASI,nella sua tradizionale data, nella domenica più vicina al 10 febbraio e rientrerà nel quadro delle iniziative previste in occasione del Giorno del, istituito dallo Stato italiano per commemorare la tragedia delle foibe e dell’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate Dopo il grande successo dell’2022 ladel, che per motivi legati alla pandemia si è svolta lo scorso 30 ottobre, tornerà a, dove la manifestazione organizzata da Asi è nata, a corrersi il prossimo 5 febbraio 2023, nella domenica più vicina al 10 febbraio, nel quadro degli eventi previsti in occasione del Giorno del. Nella Capitale ladelfesteggerà ...