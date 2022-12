Villeneuve Pironi | su Sky il documentario con la storia di due leggende della Formula 1

(Di domenica 25 dicembre 2022) Arriva a Natale il filmSky Original incentrato sull’avvincente e tragicadi due1, nonché storici rivali, Gillese Didier. Prodotto da Sky Italia e Sky Studios e realizzato da Noah Media Group,sarà in esclusiva su Sky Documentaries il 25 dicembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on...

dal concerto natalizio di Laura Pausini 'Laura Xmas', alle storie avvincenti come quella targata Sky Original dedicata a due miti della Formula 1, '', scopriamo la programmazione ... Villeneuve-Pironi, cos'è il "tradimento" di Imola e cosa accadde dopo Arriva a Natale il film documentario Sky Original incentrato sull'avvincente e tragica storia di due leggende della Formula 1, nonché ...Il 25 aprile 1982 i due piloti della Ferrari erano in testa al GP di San Marino. Per una errata interpretazione di un cartello della scuderia, il francese sorpassa il collega canadese, tagliando per p ...