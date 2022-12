Sfera Ebbasta torna sul palco nell’estate 2023 | le date

(Di domenica 25 dicembre 2022) foto di Lorenzo VillaMILANO – Dopo il grandissimo successo del Famoso Tour 2022 – una catena di 9 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, che si è conclusa con un finale trionfante pieno di ospiti e sorprese l’11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – arriva una notizia che renderà euforici tantissimi fan che aspettano di poter cantare insieme al loro artista preferito i brani che riempiono le loro giornate:sulcon SUMMER TOUR, le nuovissimeestive prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus. Tra luglio e agostosarà impegnato in 10 appuntamenti a cielo aperto, con partenza il 1 luglio da Bergamo @ Bergamo Summer Music, per poi toccare il 2 luglio Palmanova @ Piazza Grande, il 6 luglio Legnano @Rugby Sound Festival, l’8 luglio ...

