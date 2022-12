Pronti a negoziare | loro rifiutano Putin fa infuriare Kiev Bombe anche a Natale

(Di domenica 25 dicembre 2022) Mentre lerusse non si sono fermate nealla vigilia dicon morti e feriti registrati a Kherson, da Mosca continua il gioco dello scaricabarile. La Russia è pronta acon tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina, ha affermato Vladimir, accusandoei suoi alleati occidentali di «rifiutarsi» di. In un'intervista alla televisione di stato Rossiya 1, il presidente russo ha dichiarato: «Siamocon tutti i soggetti coinvolti su soluzioni accettabili, ma dipende da: non siamo noi a rifiutarci di, lo sono».ha aggiunto che la Russia sta agendo nella «giusta direzione» in ...

Agenzia ANSA

Putin: 'Pronto acon ...Questa mattina è stato lanciato un allarme aereo in Ucraina. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. A darne notizia è anche il Guardian precisando che "le sirene stanno suonando a Kiev e in altre regioni ... Allarme aereo in Ucraina. Putin: 'Pronti a negoziare' La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al 305esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in diretta di domenica 25 dicembre ...