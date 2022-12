Il pranzo della Comunità di Sant' Egidio compie 40 anni ' A Natale ci deve essere posto per tutti'

Adnkronos

È la storiafamiglia Broberg, la cui figlia Jan (oggi un'attrice e cantante di successo) fu ... Siamo sicuri che con questi consigli saprete intrattenere tutti durante la cena o ildi ...Undi Natale per persone senza fissa dimora, povere, anziane e rifugiati. È quello organizzato ormai da tradizione, dalla Comunità ... Natale, a Roma pranzo della vigilia per 50 poveri grazie a 'Ripartiamo onlus' e 'Vo.Re.Co' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Aurora Ramazzotti ha trascorso la Vigilia di Natale a Roma insieme alla famiglia del compagno Goffredo Cerza. Questa mattina, 25 dicembre, la coppia è ripartita alla volta di Milano e ...