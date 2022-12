Amici 22 | Wax commuove tutti durante un daytime

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il cantante di22, Wax, ha deciso di scrivere una lettera a se stesso, le sue parole hanno lasciato il segno, in quanto ha voluto parlare del suo passato doloroso e dei suoi trascorsi, condividendoli con i suoiin questo modo un po’ particolare. Tutto è accadutoun banchetto di Natale dove i ragazzi si sono scritti letterine di auguri, lui invece li ha stupiti parlando di se stesso e di come sia orgoglioso del traguardo raggiunto fino ad ora. La lettera di Wax ad22 Wax ha scritto una lettera rivolto a se stesso dove fa riferimento a quando, solo poco tempo prima, vendeva i giornali per strada: “ Mi fa strano pensarlo, e dire che fino a tre mesi e mezzo fa andavo a vendere i giornali sulla strada della circonvallazione alle sei del mattino con il pollo fritto offerto da Nabil”. Ancora oggi ...

22, Megan dichiara il suo affetto a Gianmarco Tra chi, comeha scritto a sé stesso e chi ha dedicato un pensiero a uno degli allievi, a colpire è stata anche la lettera di Megan Ria . La ...racconta agli allievi il suo difficile passato: "Ancora non ci credo che sono qui" Nell'ultimo daytime del talent show di Maria De Filippi , i ragazzi hanno condiviso un banchetto ... Amici 22, lo speciale regalo di Wax ad Angelina Mango Ad Amici stanno preparando una speciale puntata natalizia, che andrà in onda fra pochissimo: ecco come fare per vederla.