Amici 2022 2023 oggi non va in onda | perché | motivo

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 25 dicembre 2022) 25 dicembre, Natale, Canale 5, domenica 25 dicembredi Maria De Filippinon va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito:è Natale, per cui il programma di punta della domenica pomeriggio di Canale 5 non va inper rispettare il giorno di festa. D’altronde le trasmissioni di Maria De Filippi non vengono mai innei giorni festivi, sia per rispettare la festa e concedere ai propri lavoratori qualche giorno di riposo, siamolta gente in queste occasioni non è in casa o comunque non guarda la tv, e quindi potrebbe pesare sugli ascolti.tornerà regolarmente inla domenica pomeriggio dopo le festività ...