Tragico incidente uccide il conducente | parcheggia il bus e muore travolto | Ancora un morto sul lavoro

Leggi su newnotizie

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’uomo aveva appenato il mezzo per fare una pausa, all’improvviso, però, il bus è ripartito travolgendolo. Uninspiegabile per gli inquirenti che ora stanno indagando per capire come sia stato possibile. Undavvero inspiegabile si è verificato a Tramonti, in provincia di Salerno, sulla provinciale Tramonti – Maiori a pochi metri dalla L'articoloilil bus eunsulNewNotizie.it.