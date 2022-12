Simone Arena lascia Ballando con le Stelle | “Chi dice la verità è scomodo”

Leggi su biccy

(Di sabato 24 dicembre 2022)era uno dei nuovi ballerini dicon le, ma è durato in trasmissione quanto un gatto in tangenziale. Marta Flavi, la vip con cui faceva coppia, è stata infatti la prima eliminata. In occasione della puntata finale, il ballerino ha scritto un lunghissimo post su Instagram in cui prende le distanze dalla versione italiana attaccandola senza mezzi termini. “Il format DWTS Dancing With The Stars, ndr o in Italia chiamato con l’esatta traduzione è un format che adoro in cui ho avuto modo di partecipare ed anche l’onore di alzare la coppa insieme alla mia allieva e a cui ancora oggi credo molto nonostante la mia ultima esperienza”.ha poi continuato attaccando la versione di Rai1: “Questo è un format positivo che trasmette veri valori come l’impegno, ...