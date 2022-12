lo sapevate che l'albero di natale piu' grande del mondo e' a gubbio ma twitter non dimentica...

La Gazzetta dello Sport

L'albero di Natale più grande del mondo si trova a Gubbio, in Umbria. pic.twitter.com/VvrxDUs6Dg - James Lucas (@JamesLucasIT) December 23, 2022 Da www.lanazione.it albero di natale di gubbio 4 Umbria,...'È francamente inaccettabilela presidente del Consiglio dica di aver avuto poco tempo per la ...bene sempre rivolgendosi alla maggioranza di centrodestra - quali fossero le scadenze di ... Rolex Sydney Hobart Race. Lo sapevate che… | Vento e Vele Come anche sulla nostra rivista avevamo segnalato, dal Museo Nazionale di Reggio Calabria non giungono notizie sull’attuale stato del sistema di monitoraggio dei Bronzi di Riace. E adesso si muove anc ...In estate sono buonissimi appena colti dall’albero, caldi di sole. In inverno, invece, spopolano secchi sulle tavole delle feste: sono i fichi, un vero superfood. E qui vi spieghiamo perché ...