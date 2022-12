“Il ‘Vesuvio erutta’ delle curve napoletane è più forte di ogni razzismo e più efficace di tante pedagogie”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 dicembre 2022) Sul Foglio Sportivo, Mauro Berruto e Moris Gasparri fanno l’elenco dei cento nomi o espressioni che hanno caratterizzato il 2022: gli Sport Thinker. Ce n’è per tutti i gusti. Dagli atleti perseguitati in Iran ai tanti sportivi e giornalisti che purtroppo quest’anno ci hanno lasciati, da Sinisa Mihajlovic a Mario Sconcerti. Ci sono Messi, Federer, la Goggia che ha vinto con la mano fratturata. E poi ciclisti, cestisti, sciatori, martellisti, allenatori, musicisti, nuotatori, mamme di calciatori (del Marocco). C’è l’elogio di Luka Modric: “Perché tutta la sua carriera, compreso l’assist dello scorso aprile contro il Chelsea, l’ennesima Champions vinta o gli ennesimi Mondiali super, è una conferma della frase di Huizinga in Homo Ludens: “Quando il gioco origina bellezza, implicito è il suo valore per la cultura”. E persino Raffaele la Capria e Ciro Mertens appaiati: “Raffaele La Capria, ...