I figli di Babbo Natale

(Di sabato 24 dicembre 2022) Per le festività natalizie una piccola deviazione dal tema della natura in città: la sagace ironia di Italo Calvino sulconsumistico con un racconto tratto dalla celebre raccolta Marcovaldo, come sempre letto da Fabio Comana.

Corriere della Sera

Questa tradizione, che va avanti da tanti anni, vuole che il sindaco indossi i panni di... Siamo felici di stare al fianco dell'ospedale e delle famiglie che hannomalati di tumore".... ovvero le maestre che accompagnano i nostria diventare adulti. Scegliere una scuola invece ... disegnato dai ragazzi, con tante calze appese in attesa dell'arrivo diNatale, chissà quali ... È giusto lasciare che i nostri figli credano in Babbo Natale window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e3c63b9-5828-4fb1-9712-97e886e5427 ...Di Giuli si è spento a 77 anni. Il ricordo della figlia Laura: "Buon viaggio babbo, hai finito di fare le scarpe a tutti i riccionesi" Grande commozione a Riccione per la scomparsa di Antonio (Tony) ...