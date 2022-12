Green pass | Draghi confessa | limitava le libertà individuali

la Repubblica

E riconosce la misura che più gli è costato prendere: "Penso alla scelta di attuare tra i primi in Europa ile l'obbligo vaccinale . Sapevo che erano limitazioni delle libertà individuali, ...illegale quello per cui sarebbero indagate la cantante vicentina Madame e la tennista professionista Camila Giorgi, assieme anche ad alcuni componenti della sua famiglia. Questa l'accusa ... Falsi vaccini per avere il Green Pass, indagata la cantante Madame Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...